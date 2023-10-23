ЦАХАЛ продолжает боевые действия в секторе Газа

Армия Израиля сообщает о продолжении ликвидации целей ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что военные вступили в бой с "террористическими ячейками" и уничтожили десятерых.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает о продолжении ликвидации целей ХАМАС на всей территории сектора Газа.

Так, израильские военные вели бои с ячейками на севере сектора Газа, в результате чего были уничтожены "десятки террористов".

"Солдаты вступили в бой с террористами при поддержке артиллерии и танков, направляя воздушный удар с вертолета и ракетный удар с военно-морского катера. В ходе боев были уничтожены десятки террористов"

- пресс-служба ЦАХАЛ

В ведомстве также заявили, что ХАМАС открыла огонь по солдатам армии Израиля, в ответ по их целям был нанесен удар. Кроме того, военные ударили по еще одному "отряду террористов", который планировать выпустить ракеты в сторону Израиля, однако отряд был нейтрализован.