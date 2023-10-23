Валюта идет в рост на открытии торгов Мосбиржи

Утренние торги на Московской валютной бирже сегодня ознаменовались ростом всех основных валют по отношению к рублю.

Доллар отвоевывает оставленные рубежи: сегодня утром на открытии торгов на Московской бирже курс американской валюты к рублю вырос на 44,75 копейки и составил 93,19 рубля.

Вслед за долларом начал расти и евро: европейская валюта прибавила в весе 39,5 копейки и сейчас торгуется за 98,2 рубля, передает ТАСС.

Небольшой, но все же рост показала и китайская национальная валюта - юань подорожал на 0,3 копейки и сейчас стоит 12,64 рубля.