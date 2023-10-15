Turkish Airlines восстановила работу системы бронирования

Сбои с системой резервации в авиакомпании "Турецкие авиалинии" полностью устранены. Ранее сегодня они стали причиной массовой отмены рейсов из Стамбула.

Система бронирования Turkish Airlines работает в штатном режиме, сообщается на странице авиакомпании в соцсети.

"Перебои в работе инфраструктуры информационных технологий были устранены"

– Турецкие авиалинии

Кроме того, пресс-секретарь компании Яхья Устюн уточнил, что причиной ЧП была не кибератака.

На сайте перевозчика уточняется, что пассажиры, зарегистрированные на рейсы в промежутке 1-2 ноября включительно, смогут изменить бронирование без уплаты штрафа либо вернуть билет, тогда потраченные средства будут выплачены им в полном объеме.

Напомним, из-за сбоя в ИТ-инфраструктуре Turkish Airlines отменила все стамбульские рейсы в период с 19.00 до 22.00, но в итоге не состоятся и некоторые ночные полеты.