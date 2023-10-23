Новый турецкий посол в Москве приступил к работе

Новый посол Турции в России приступил к обязанностям. Он был назначен на пост в июне этого года. До этого он был пресс-секретарем МИД Турции и консулом в Санкт-Петербурге.

Новый глава турецкой дипломатической миссии в Москве Танжу Бильгич приступил к своей работе, сообщает пресс-служба посольства Турции в России.

"Новый посол Турции в России Танжу Бильгич сегодня приступил к своим обязанностям"

- пресс-служба посольства

Бильгич занимал пост пресс-секретаря турецкого МИД, а до этого он был консулом в Санкт-Петербурге. Он также работал главой дипмиссии в Сербии и был гендиректором управления по информации МИД ТР.

Стоит добавить, что послом в России Бильгич был назначен в июне этого года.