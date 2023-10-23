Вестник Кавказа
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Миллер и Байрактар обсудили газовый хаб в Турции

Миллер и Байрактар обсудили газовый хаб в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча главы Газпрома и турецкого министра энергетики прошла в Петербурге. Стороны в числе прочих вопросов обсудили тему газового хаба.

Руководитель "Газпрома" провел рабочую встречу с главой Минэнерго Турции, рассказали в российском холдинге.

В ее повестку беседы Алексея Миллера и Альпарслана Байрактара, состоявшейся "на полях" Петербургского международного газового форума, вошли актуальные вопросы, связанные с сотрудничеством при поставках голубого топлива из России.

"Отдельное внимание было уделено перспективам реализации проекта международного газового хаба в Турции"

– Газпром

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