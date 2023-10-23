Миллер и Байрактар обсудили газовый хаб в Турции

Встреча главы Газпрома и турецкого министра энергетики прошла в Петербурге. Стороны в числе прочих вопросов обсудили тему газового хаба.
Руководитель "Газпрома" провел рабочую встречу с главой Минэнерго Турции, рассказали в российском холдинге.
В ее повестку беседы Алексея Миллера и Альпарслана Байрактара, состоявшейся "на полях" Петербургского международного газового форума, вошли актуальные вопросы, связанные с сотрудничеством при поставках голубого топлива из России.
"Отдельное внимание было уделено перспективам реализации проекта международного газового хаба в Турции"
– Газпром
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