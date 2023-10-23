В Грузии готовят к открытию новую тюрьму

В ближайшие несколько дней в Грузии откроется новая тюрьма. Об этом заявила глава Минюста страны.
"Через несколько дней мы откроем новое пенитенциарное учреждение в Лайтури, которое рассчитано на 700 заключенных. Этот объект соответствует всем современным стандартам высокого уровня"
– Рати Брегадзе
Она также рассказала, что в городе Рустави приступили к строительству еще одной тюрьмы.
"Это будет так называемое учреждение малого типа, которое считается одним из последних уровней пенитенциарных учреждений в современном мире, поскольку оно более эффективно, проще в управлении. Также здесь в большей степени защищены права заключенных"
– глава ведомства
По ее словам, окончание работ запланировано на 2024 год.
Сколько тюрем в Грузии?
На 1 июля текущего года в республике работало 13 тюрем. Они заполнены на 83,5%.