Сотрудники муфтията в Дагестане лишились работы после слов о Палестине

Сотрудники муфтията уволены после высказываний о событиях на Ближнем Востоке. В организации подчеркнули, что подобные заявления не могут делать ее сотрудники.
В Дагестане потеряли работу двое сотрудников муфтията. Об этом рассказали в организации.
Там отметили, что они уволены после своих слов о том, что мусульманский мир считает джихадом последние события в Палестине, передает ТАСС.
"Магомед Саадуев и Зайнулла Атаев уволены из муфтията Дагестана"
– муфтият РД
В организации также акцентировали внимание на том, что подобные заявление ее работники делать не должны.
"Самовольные выступления не достойны и не поощряются для работников ни одной серьезной организации"
– муфтият республики
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