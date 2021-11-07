Сотрудники муфтията в Дагестане лишились работы после слов о Палестине

Сотрудники муфтията уволены после высказываний о событиях на Ближнем Востоке. В организации подчеркнули, что подобные заявления не могут делать ее сотрудники.

В Дагестане потеряли работу двое сотрудников муфтията. Об этом рассказали в организации.

Там отметили, что они уволены после своих слов о том, что мусульманский мир считает джихадом последние события в Палестине, передает ТАСС.

"Магомед Саадуев и Зайнулла Атаев уволены из муфтията Дагестана"

– муфтият РД

В организации также акцентировали внимание на том, что подобные заявление ее работники делать не должны.

"Самовольные выступления не достойны и не поощряются для работников ни одной серьезной организации"

– муфтият республики