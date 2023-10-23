ЦАХАЛ подошел к Газе

СМИ сообщили, что израильская армия подошла к городу Газа, в данный момент она находится у ворот города глубоко в анклаве, рассказал командующий 162-й дивизией.
Издание Haaretz передает, что израильская армия подошла к городу Газа.
Как отметил командующий 162-й дивизией ЦАХАЛ Ицик Коэн, подразделения армии находятся глубоко в анклаве.
"Силы дивизии находятся глубоко в секторе Газа у ворот города Газа"
- Ицик Коэн
Ранее пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил о расширении наземных маневров в секторе Газа.
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