Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

ЦАХАЛ подошел к Газе

ЦАХАЛ подошел к Газе
СМИ сообщили, что израильская армия подошла к городу Газа, в данный момент она находится у ворот города глубоко в анклаве, рассказал командующий 162-й дивизией.

Издание Haaretz передает, что израильская армия подошла к городу Газа.

Как отметил командующий 162-й дивизией ЦАХАЛ Ицик Коэн, подразделения армии находятся глубоко в анклаве.

"Силы дивизии находятся глубоко в секторе Газа у ворот города Газа"

- Ицик Коэн

Ранее пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил о расширении наземных маневров в секторе Газа.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1035 просмотров
Поделиться:
Новый уровень конфликта на Ближнем Востоке: Иран против США, хуситы против Эр-Рияда
Читайте также

Новый уровень конфликта на Ближнем Востоке: Иран против США, хуситы против Эр-Рияда

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы