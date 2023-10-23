Хабиб призвал власти Дагестана простить погромщиков

Хабиб Нурмагомедов призвал руководство Дагестана простить участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он заявил, что Всевышний любит прощающих.

Экс-чемпион UFC среди легковесов Хабиб Нурмагомедов призвал дагестанское руководство простить участников беспорядков в махачкалинском аэропорту.

В соцсетях он репостнул запись чемпиона Европы среди борцов-вольников Махмуда Магомедова, который обратился к властям с просьбой не ломать" судьбы молодых ребят".

"Аллах прощающий и любит прощающих"

- Хабиб Нурмагомедов

Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Напомним, 29 октября тысячи человек устроили беспорядки в махачкалинском аэропорту из-за прилета рейса из Тель-Авива. Погромщики держали в руках флаги и плакаты в поддержку Палестины, выкрикивая различные лозунги. Они также проверяли посетителей аэропорта на наличие израильского паспорта

Ситуация усугубилась после того, как погромщики ворвались в здание, а затем на взлетное поле. Погромы прекратились ночью. Глава республики Сергей Меликов осудил действия дагестанцев и добавил, что никто не останется безнаказанным.

Сейчас по делу о погромах в аэропорту арестовано 15 человек, всего было задержано 83 человека.