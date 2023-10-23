Хабиб призвал власти Дагестана простить погромщиков

Экс-чемпион UFC среди легковесов Хабиб Нурмагомедов призвал дагестанское руководство простить участников беспорядков в махачкалинском аэропорту.
В соцсетях он репостнул запись чемпиона Европы среди борцов-вольников Махмуда Магомедова, который обратился к властям с просьбой не ломать" судьбы молодых ребят".
"Аллах прощающий и любит прощающих"
- Хабиб Нурмагомедов
Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Напомним, 29 октября тысячи человек устроили беспорядки в махачкалинском аэропорту из-за прилета рейса из Тель-Авива. Погромщики держали в руках флаги и плакаты в поддержку Палестины, выкрикивая различные лозунги. Они также проверяли посетителей аэропорта на наличие израильского паспорта
Ситуация усугубилась после того, как погромщики ворвались в здание, а затем на взлетное поле. Погромы прекратились ночью. Глава республики Сергей Меликов осудил действия дагестанцев и добавил, что никто не останется безнаказанным.
Сейчас по делу о погромах в аэропорту арестовано 15 человек, всего было задержано 83 человека.