Вестник Кавказа
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В Узбекистане запретили носить одежду, закрывающую лицо

В Узбекистане запретили носить одежду, закрывающую лицо
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Закон о запрете одежды, скрывающей лицо, окончательно принят в Узбекистане. Его подписал глава государства. Нарушителям придется заплатить штраф.

Закрывать лицо в общественном месте теперь запрещено на законодательном уровне в Узбекистане. Соответствующий законопроект, согласно которому вносятся изменения в действующее уголовное и административное законодательство, подписал глава государства.

Как сообщает Минюст Узбекистана, людям, одетым в общественных местах так, что их личность невозможно определить, придется заплатить штраф – от 10 до 15 БРВ (базовая расчетная величина), то есть минимум 3,3 млн сумов ($270) и максимум 4,9 млн сумов (более $400).

Закон предусматривает ряд исключений. Прикрывать лицо можно:

  • по медицинским показаниям,
  • в связи с работой или службой, в том числе при обеспечения безопасности дорожного движения, на спортивных и культурных мероприятиях и т.д.
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