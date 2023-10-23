В Узбекистане запретили носить одежду, закрывающую лицо

Закон о запрете одежды, скрывающей лицо, окончательно принят в Узбекистане. Его подписал глава государства. Нарушителям придется заплатить штраф.

Закрывать лицо в общественном месте теперь запрещено на законодательном уровне в Узбекистане. Соответствующий законопроект, согласно которому вносятся изменения в действующее уголовное и административное законодательство, подписал глава государства.

Как сообщает Минюст Узбекистана, людям, одетым в общественных местах так, что их личность невозможно определить, придется заплатить штраф – от 10 до 15 БРВ (базовая расчетная величина), то есть минимум 3,3 млн сумов ($270) и максимум 4,9 млн сумов (более $400).

Закон предусматривает ряд исключений. Прикрывать лицо можно:

по медицинским показаниям,

в связи с работой или службой, в том числе при обеспечения безопасности дорожного движения, на спортивных и культурных мероприятиях и т.д.