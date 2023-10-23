Москва договаривается с Баку о нефтепереработке

Российскую нефть могут начать перерабатывать азербайджанские нефтеперерабатывающие заводы – предварительной договоренности об этом в ходе переговоров достигли вице-премьер РФ Александр Новак и глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Вице-премьер России Александр Новак и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудили участие российских нефтегазовых компаний в новых проектах на территории Азербайджана. Ожидается, что по итогам переговоров в Азербайджан по нефтепроводу Тихорецк – Баку будут наращиваться реверсные поставки российской нефти, а компании из РФ развернут бизнес по продаже автомобильного топлива, сообщили в правительстве РФ.

Стороны отметили растущий товарооборот между странами: по итогам 2022 года объем взаимной торговли увеличился на 25%, а в январе – августе 2023 года товарооборот прибавил еще 15,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Также у России есть целый ряд новых инициатив по транзиту и переработке на азербайджанских мощностях российских углеводородов, цель которых - консолидировать усилия в этом направлении.

Одной из тем беседы также стали перспективы выстраивания технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана в рамках политики импортозамещения, говорится в сообщении.

Азербайджан заинтересован в переработке

Экономист Эльшад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что для азербайджанской экономики наиболее интересное направление сотрудничества из обсуждавшихся на переговорах Новака и Джаббарова – это переработка российских углеводородов.

"Сегодня главный интерес – сделать акцент на продукции с более высокой добавленной стоимостью. Азербайджанские мощности по переработке, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, необходимо расширить и довести до стандартов качества, которые позволят экспортировать продукцию по всему миру. Потенциал здесь внушительный, и в ближайшие годы модернизация наших нефтеперерабатывающих мощностей будет продолжена, в Азербайджане этому уделяется очень большое внимание", - прежде всего сказал он.

"Модернизация НПЗ позволит в том числе открыть новые возможности по двустороннему сотрудничеству между Россией и Азербайджаном. Санкционный режим в отношении России будет долгим, противостояние между Западом и РФ имеет затяжной характер, и в этих условиях переориентация российских экспортных каналов на Юг и Восток является очевидной. Кстати говоря, Азербайджану интересны и российские технологии нефтепереработки – они могут принести пользу для выхода на экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул Эльшад Мамедов.

Экономист обратил внимание, что речь может идти также о газопереработке. "Сегодня есть огромные свободные мощности у российской газодобывающей промышленности. Европейское направление перестает быть приоритетом для "Газпрома" в плане экспорта трубопроводного газа, значительная часть будет перенаправлена в сторону Китая, но далеко не все бывшие европейские объемы. Поэтому мы можем говорить об инвестициях в газоперерабатывающую инфраструктуру в Азербайджане для производства продукции из российского газа. Ресурсы как России, так и Азербайджана могут быть достаточно существенной базой для развития крупного газоперерабатывающего комплекса на азербайджанской территории", - заключил он.