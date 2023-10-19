ТМТМ объединит рынки Европы и Азии – глава МИД Казахстана

Глава МИД Казахстана выразил надежду на объединение европейского и азиатского рынков с помощью международного маршрута.

Транскаспийский международный транспортный маршрут позволит раскрыть новые возможности для развития торговых отношений между азиатскими и европейскими странами. Об этом сообщил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу на форуме министров иностранных дел «Центральная Азия – ОБСЕ», который проходит в Туркменистане.

Он отметил, что Казахстан работает в направлении улучшения рыночных связей между Европой и Азией. В частности, сейчас Казахстан завершает строительство промышленного центра международного сотрудничества на границе с Кыргызстаном.

"Средний коридор или Транскаспийский международный транспортный маршрут открывает новые возможности для полноценного торгового и инвестиционного взаимодействия между Азией и Европой. С нашими международными партнерами мы уделяем приоритетное внимание развитию этого коридора"

– Мурат Нуртлеу

Нуртилеу заявил, что у стран Центральной Азии есть эксклюзивная возможность соединить сухопутным способом отдаленные рынки. Также министр иностранных дел Казахстана подчеркнул, что власти республики поддерживают расширение связей со странами Европы с помощью Трасъевропейской транспортной сети.