Вестник Кавказа
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Саудовская Аравия примет ЧМ-2034

Саудовская Аравия примет ЧМ-2034
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через 11 лет Саудовская Аравия примет у себя мировое футбольное первенство. Королевство получило это право на безальтернативной основе.

Чемпионат мира по футболу состоится в Саудовской Аравии в 2034 году. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах главы ФИФА в соцсетях.

"Футбол объединяет мир, как никакой другой вид спорта, чемпионат мира – идеальная демонстрация идеи единства и инклюзивности"

– Джанни Инфантино

Заявка королевства на проведение мундиаля осталась единственной. Австралия от этой идеи отказалась, а других желающих на его проведение так и не нашлось.

Напомним, ближайший турнир примут Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Он запланирован на 2026 год.

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