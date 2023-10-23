Саудовская Аравия примет ЧМ-2034

Через 11 лет Саудовская Аравия примет у себя мировое футбольное первенство. Королевство получило это право на безальтернативной основе.

Чемпионат мира по футболу состоится в Саудовской Аравии в 2034 году. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах главы ФИФА в соцсетях.

"Футбол объединяет мир, как никакой другой вид спорта, чемпионат мира – идеальная демонстрация идеи единства и инклюзивности"

– Джанни Инфантино

Заявка королевства на проведение мундиаля осталась единственной. Австралия от этой идеи отказалась, а других желающих на его проведение так и не нашлось.

Напомним, ближайший турнир примут Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Он запланирован на 2026 год.