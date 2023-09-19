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Макрон прибыл в Казахстан

Макрон прибыл в Казахстан
© Фото: Пресс-служба премьер-министра Казахстана
Самолет Макрона приземлился в Астане. Президент Франции встретится сегодня с президентом Казахстана.

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября прибыл в Астану. Он планирует обсудить с Касым-Жомартом Токаевым укрепление торгово-экономического и энергетического сотрудничества двух стран.

В аэропорту французского лидера встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Он выразил уверенность, что визит президента Франции в Астану станет стимулом для развития двустороннего стратегического партнерства.

После Казахстана Макрон с официальным визитом побывает в Узбекистане, где проведет встречу с президентом Шавкатом Мирзиеевым.

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