Макрон прибыл в Казахстан

Самолет Макрона приземлился в Астане. Президент Франции встретится сегодня с президентом Казахстана.
Президент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября прибыл в Астану. Он планирует обсудить с Касым-Жомартом Токаевым укрепление торгово-экономического и энергетического сотрудничества двух стран.
В аэропорту французского лидера встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Он выразил уверенность, что визит президента Франции в Астану станет стимулом для развития двустороннего стратегического партнерства.
После Казахстана Макрон с официальным визитом побывает в Узбекистане, где проведет встречу с президентом Шавкатом Мирзиеевым.
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