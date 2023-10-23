Вестник Кавказа
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Доллар и евро дешевеют на Мосбирже

Доллар и евро дешевеют на Мосбирже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Доллар на открытии торгов теряет 2 копейки, евро сегодня просел сразу на 24,5 копейки. Так начались первые ноябрьские торги на Мосбирже.

Торги в среду на Мосбирже стартовали со снижения курса доллара и евро.

Доллар на открытии потерял 2 копейки по отношению ко вчерашней сессии, сейчас он торгуется по 93,38 рубля.

Более значительно просел курс евро - минус 24,5 копейки, курс снизился до 98,6 рубля.

Немного вырос курс китайского юаня – плюс 1,4 копейки, до 12,7 рубля.

Напомним, накануне доллар опускался до минимума за три месяца - 92 рублей.

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Доллар провалился ниже 92 рублей
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