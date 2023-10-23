Блинкен: нельзя допустить, чтобы Израиль управлял Газой

В США рассматривают разные варианты того, кто в перспективе займется управлением сектором Газа, поделился госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы не можем допустить возвращения к статус-кво, при котором ХАМАС управляло бы Газой. Мы также не можем допустить, чтобы Израиль управлял Газой или контролировал ее"
– Блинкен
Он добавил, что у Израиля нет таких стремлений.
В Вашингтоне изучаются различные промежуточные варианты управления анклавом.
"Со временем наиболее разумной была бы эффективная и обновленная палестинская администрация, которая бы руководила и обеспечивала безопасность Газы"
– Блинкен
Американский госсекретарь уточнил, что в случае, если такой вариант окажется невозможным, управлять анклавом могли бы временно несколько государств Ближнего Востока совместно с международными организациями.