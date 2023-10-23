Вестник Кавказа
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Блинкен: нельзя допустить, чтобы Израиль управлял Газой

Протесты против судебной реформы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ни ХАМАС, ни Израиль не должны управлять сектором Газа. Временным решением может стать управление при участии ряда ближневосточных стран, считает Блинкен.

В США рассматривают разные варианты того, кто в перспективе займется управлением сектором Газа, поделился госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы не можем допустить возвращения к статус-кво, при котором ХАМАС управляло бы Газой. Мы также не можем допустить, чтобы Израиль управлял Газой или контролировал ее"

– Блинкен

Он добавил, что у Израиля нет таких стремлений.

В Вашингтоне изучаются различные промежуточные варианты управления анклавом.

"Со временем наиболее разумной была бы эффективная и обновленная палестинская администрация, которая бы руководила и обеспечивала безопасность Газы"

– Блинкен

Американский госсекретарь уточнил, что в случае, если такой вариант окажется невозможным, управлять анклавом могли бы временно несколько государств Ближнего Востока совместно с международными организациями.

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