Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

Нетаньяху: война с ХАМАС дорого обойдется Израилю

Нетаньяху: война с ХАМАС дорого обойдется Израилю
Цель Минфина Израиля обеспечить устойчивость экономики страны. Об этом заявил глава правительства еврейского государства в ходе встречи с главой финансового ведомства.

Глава израильского правительства в ходе встречи с главой финансового ведомства страны, констатировал, что война с палестинскими радикалами ХАМАС дорого обойдется еврейскому государству.

В этой связи он подчеркнул, что Минфин должен обеспечить устойчивость экономической системы страны.

«Наша первая цель - сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула. Вторая цель - дать возможность Армии обороны Израиля и силам безопасности вести войну. Это стоит больших денег, которые мы ежедневно расходуем»

– Биньямин Нетаньяху

Ранее Нетаньяху, обращаясь к главарям ХАМАС, завил о том, что Израиль продолжит преследоваться радикалов до тех пор, пока они не будут уничтожены.

«Мы продолжим вас преследовать, продолжим охотиться на вас. Мы будем наносить по вам удары, пока вы не ляжете у наших ног»

– Биньямин Нетаньяху

 

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1285 просмотров
Поделиться:
Израиль атаковал ХАМАС в туннелях сектора Газа
Читайте также

Израиль атаковал ХАМАС в туннелях сектора Газа

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы