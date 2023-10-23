Нетаньяху: война с ХАМАС дорого обойдется Израилю

Глава израильского правительства в ходе встречи с главой финансового ведомства страны, констатировал, что война с палестинскими радикалами ХАМАС дорого обойдется еврейскому государству.
В этой связи он подчеркнул, что Минфин должен обеспечить устойчивость экономической системы страны.
«Наша первая цель - сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула. Вторая цель - дать возможность Армии обороны Израиля и силам безопасности вести войну. Это стоит больших денег, которые мы ежедневно расходуем»
– Биньямин Нетаньяху
Ранее Нетаньяху, обращаясь к главарям ХАМАС, завил о том, что Израиль продолжит преследоваться радикалов до тех пор, пока они не будут уничтожены.
«Мы продолжим вас преследовать, продолжим охотиться на вас. Мы будем наносить по вам удары, пока вы не ляжете у наших ног»
– Биньямин Нетаньяху