Вестник Кавказа
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Глава МИД Ирана едет в Турцию обсуждать сектор Газа

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян
© Фото: официальный сайт МИД Ирана
Руководитель иранского МИД в рамках поездки в Турцию пообщается с местным коллегой. В ходе беседы стороны поговорят об обстановке на Ближнем Востоке.

В среду, 1 ноября, глава МИД Ирана отправится в Турции. Об этом сказано в сообщении, распространенном турецким МИД.

Ожидается, что Хосейн Амир Абдоллахиян обсудит с турецким коллегой Хаканом Фиданом ряд региональных вопросов, включая последние события на Ближнем Востоке.

Одной из главных тем встречи станет эскалация в секторе Газа.

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