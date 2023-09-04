Глава МИД Ирана едет в Турцию обсуждать сектор Газа

Руководитель иранского МИД в рамках поездки в Турцию пообщается с местным коллегой. В ходе беседы стороны поговорят об обстановке на Ближнем Востоке.

В среду, 1 ноября, глава МИД Ирана отправится в Турции. Об этом сказано в сообщении, распространенном турецким МИД.

Ожидается, что Хосейн Амир Абдоллахиян обсудит с турецким коллегой Хаканом Фиданом ряд региональных вопросов, включая последние события на Ближнем Востоке.

Одной из главных тем встречи станет эскалация в секторе Газа.