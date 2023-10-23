Вестник Кавказа
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Коридор "Север-Юг" стал темой встречи представителей России и Азербайджана

Коридор "Север-Юг" стал темой встречи представителей России и Азербайджана
© Фото: сайт правительства РФ
Представители России и Азербайджана встретились в Москве. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития транспортного коридора "Север-Юг".

В Москве прошла встреча первого вице-премьера России Андрея Белоусова и замглавы правительства Азербайджана Шахина Мустафаева, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Мустафаев прибыл в Россию с рабочим визитом. В ходе встречи стороны поговорили о развитии международного транспортного коридора "Север-Юг".

Стоит добавить, что Белоусов и Мустафаев встречались в начале октября. Они обсуждали перспективы сотрудничества Москвы и Баку в транспортно-логистической сфере, а также реализацию проекта "Север-Юг".

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