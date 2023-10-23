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Иран потрясло на 4,7

Иран потрясло на 4,7
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение произошло в Иране. Магнитуда составила 4,7. Эпицентр находился в 102 км от Бирдженда, очаг залегал на глубине 35 км. Сообщений о пострадавших и разрушений нет.

В Иране зарегистрировано сильное землетрясение, сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Магнитуда подземных толчков составила 4,7, очаг располагался на глубине 35 км. Эпицентр находился в 102 км от города Бирдженд.

Стоит добавить, что информации о пострадавших и разрушениях нет.

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Эпицентр землетрясения находился в Иране
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Эпицентр землетрясения находился в Иране

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