ВБ спрогнозировал нефть по $150

Дальнейшее развитие палестино-израильского конфликта, которое может втянуть в противостояние другие страны региона, может потрясти сырьевые рынки, что несомненно скажется на ценах на нефть, которые могут вырасти до $150 за баррель, говорится в прогнозе Всемирного банка.

Специалисты Всемирного банка разработали прогноз по возможному влиянию палестино-израильского конфликта на нефтяные цены – нынешняя ситуация пока стабильна и отражает способность мировой экономики противостоять таким шокам, но это пока наиболее благоприятная ситуация.

Эксперты банка разработали три сценария развития ситуации – В случае "небольшого сбоя", который в банке сравнивают с последствиями гражданской войны в Ливии в 2011 году, мировое предложение нефти сократится на 500 тыс – 2 млн баррелей в сутки, а цены на нефть вырастут до $93-$102 за баррель. Сценарий "среднего сбоя", последствия которого похожи на войну в Ираке 2003 года, вызовет сокращение нефтяных поставок на мировые рынки на 3-5 млн баррелей в сутки и рост цен до $109-$121 за баррель.

Наиболее пессиместичен сценарий крупного сбоя.

"В случае "крупного сбоя" на Ближнем Востоке, сравнимого с арабским нефтяным эмбарго 1973 года, мировое предложение нефти сократится на 6-8 млн баррелей в сутки. Это приведет к росту цен на 56-75% – до $140-$157 за баррель"

–Всемирный банк

Наиболее подвержены такому удару развивающиеся страны, хотя таких последствий в случае эскалации конфликта им можно избежать или хотя бы смягчить благодаря снижению зависимости от нефти, диверсификации поставщиков и созданию ее стратегических запасов. Однако их руководству нужно проявить бдительность, чтобы не допустить нарушения цепочек поставок продовольствия и с осторожностью принимать любые меры, ограничивающие импорт и экспорт продуктов питания, призвал Всемирный банк, отметив, что сдержать повышение цен на продукты сможет лишь диверсификация поставщиков и повышение эффективности производства и торговли.