Вестник Кавказа
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Торги Мосбиржи стартовали с роста курса доллара

Торги Мосбиржи стартовали с роста курса доллара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Доллар сегодня на старте торгов на Московской валютной биржи уверенно идет в рост в отличие от европейской национальной валюты. А вот юань сохраняет восточное спокойствие.

Сегодня на старте валютных торгов на Московской бирже курс доллара к рублю показал уверенный рост: американская валюта подорожала сразу на четверть рубля и сейчас торгуется за 93,11 рубля.

А вот европейская валюта постепенно сдает позиции - курс евро снизился на 15,5 копейки и составил 98,49 рубля, передает ТАСС.

Практически не изменился лишь курс китайской национальной валюты – юань подорожал всего на 0,1 копейки и сейчас стоит 12,64 рубля. 

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Доллар продолжает планомерный рост
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