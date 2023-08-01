Иран наращивает нефтедобычу

Реагируя на повышение спроса на мировых рынках, Иран увеличил добычу нефти до 3,4 млн баррелей в день, что содействует экономическому росту в стране.

Последние данные свидетельствуют о росте добычи нефти в Иране до уровня 3 млн 400 тыс баррелей в день, сообщил официальный представитель Союза иранских экспортеров нефти, газа и нефтехимии (OPEX) Хамид Хосейни.

Предыдущий отчет указывал на уровень в 2,9 млн баррелей в день, однако из-за роста спроса на мировых рынках власти страны приняло решение увеличить добычу и экспорт "черного золота", передает Trend.

Нефтяной сектор Ирана сейчас выступает в качестве основной отрасли, способствующей экономическому росту в стране. Также росту ее экономики помогло увеличение стоимости экспорта, подчеркнул Хосейни.