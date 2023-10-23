В Грузии всех онкобольных будут оперировать бесплатно

Граждане Грузии, которые имеют онкологические заболевания, теперь смогут бесплатно сделать необходимые операции. Средства на хирургические процедуры будут выделены из государственного бюджета.

Грузинское правительство приняло решение о выделении из госбюджета денег на проведение плановых и экстренных операций для онкобольных граждан страны. Соответствующий проект был сегодня подписан на очередном заседании правительства Грузии.

Бесплатную хирургическую помощь смогут получать все граждане страны, в том числе и люди с доходом больше 40 тыс лари, около $15 тыс.

Таким образом, власти Грузии заявили, что в рамках государственного здравоохранения бесплатное лечение от онкозаболеваний доступно всем, независимо от доходов.

Ранее отмечалось, что с августа этого года правительство Грузии постановило финансировать из госбюджета все необходимые процедуры для лечения онкобольных. В их число входят химиотерапия, гормональная и лучевая терапия. Также деньги из государственной казны были выделены на медикаменты для лечения онкологии.