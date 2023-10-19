Авиаперевозчик отказался от полетов из Дагестана в Израиль

Российский авиаперевозчик отменил рейсы из Дагестана в Израиль после погромов. Все вылеты из Махачкалы в Тель-Авив перенесли в Сочи.

Отечественная авиакомпания Red Wings отказалась от полетов из столицы Дагестана в Тель-Авив, сообщает пресс-служба перевозчика.

Причиной данного решения стали беспорядки, которые прошли в аэропорту Махачкалы в воскресенье вечером.

Самолет из Махачкалы в Тель-Авив должен был отправиться 1 ноября, но компания перенесла рейс в Сочи. Полет запланирован на 2 ноября.

Помимо этого, заменен рейс Жуковский-Махачкала-Тель-Авив на Домодедово-Сочи-Тель-Авив.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Напомним, 29 октября тысячи человек устроили беспорядки в махачкалинском аэропорту из-за прилета рейса из Тель-Авива. Погромщики держали в руках флаги и плакаты в поддержку Палестины, выкрикивая различные лозунги. Они также проверяли посетителей аэропорта на наличие израильского паспорта

Ситуация усугубилась после того, как погромщики ворвались в здание, а затем на взлетное поле. Погромы прекратились ночью. Глава республики Сергей Меликов осудил действия дагестанцев и добавил, что никто не останется безнаказанным.