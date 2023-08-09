В Монголии станет больше русских школ

В Монголии планируется организовать сеть школ, где обучение детей будет происходить на русском языке. Сегодня в столице республики открыты три таких школы, рассказал посол.

Обучение на русском языке в школах Монголии продолжится и расширится, сообщил российский посол в республике Алексей Евсиков.

"За последние 30 лет позиции русского языка немного ослабли, но остаются достаточно прочными. В сентябре этого года мы набрали первый класс новой школы, и это будет третья школа, которая будет вести преподавание по российским стандартам и на русском языке в Улан-Баторе"

– посол

Он добавил, что русскоязычная школа также работает в крупном монгольском городе Эрдэнете. В будущем на севере страны может вырасти сеть российско-монгольских школ, поделился Евсиков с телеканалом "Россия 24".