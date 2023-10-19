Армения рассчитывает на открытие границ с Турцией

Премьер Армении выразил надежду, что граница с Турцией будет открыта в ближайшее время. Работы по переоборудованию КПП между двумя странами уже завершены.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью в парламенте на слушании госбюджета на будущий год. В своем выступление премьер выразил надежду на то, что граница между Турцией и Арменией будет ближайшее время

открыта. Ее смогут пересечь граждане других стран и представители дипломатии.

«Я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет реализация договоренностей, достигнутых по итогам переговоров специальных представителей, которая касается следующего: граница между Армений и Турцией на этом этапе открывается для граждан третьих стран и носителей дипломатических паспортов»

- Пашинян

Премьер отметил, что кроме налаживания политических связей, проведена работа с инфраструктурой. Восстановлены и переоборудованы сооружения на пропускном пункте в Маргаре.

Ранее отмечалось, что Турция и Армения назначили своих представителей для переговоров по двухсторонним отношениям. На данный момент были проведены четыре встречи.

По итогам последней встречи, которая прошла в прошлом году в Вене, было решено работать в направлении открытия границы между странами для граждан других стран. Также, обсуждалась возможность создания прямых грузовых авиаперевозок между двумя республиками.