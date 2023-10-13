Азербайджан займется разведкой газа в Израиле

Компания SOCAR приступит к газоразведке в Израиле. Лицензия на работу уже получена.

Азербайджанская государственная нефтекомпания SOCAR займется разведкой газа на севере месторождения Левиафан в Израиле.

Минэнерго Израиля выдало 12 лицензий на разведывательные работы в Средиземном море шести компаниям, в том числе SOCAR, BP, NewMed и другие.

«Компании-победители обязались вкладывать беспрецедентные инвестиции в разведку природного газа в течение следующих трех лет, что, как мы надеемся, приведет к открытию новых месторождений природного газа»

– глава Минэнерго Исраэль Кац

В будущем лицензии могут быть продлены до семи лет.