В Лачин продолжают возвращаться жители

В Лачин вернутся еще 70 бывших вынужденных переселенцев. Очередная группа жителей отправилась сегодня на прежнее место жительства.

В Азербайджане продолжается программа "Великое возвращение на освобожденные территории". Сегодня в Лачин уехали еще 70 бывших переселенцев.

Часть граждан выехала из столицы АР и Сумгайыте. Из этих населенных пунктов вернутся 16 семей, всего 59 человек. В Горадизе к ним присоединятся еще 4 семьи, всего 11 человек, которые временно проживали в Бейлаганском и Шамахинском районах.

Власти республики подготовили для вернувшихся граждан новое жилье и восстановили прежние дома.

Всего в Лачине на данный момент будут проживать 1205 граждан, это 315 семей.