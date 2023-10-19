Доллар продолжает планомерный рост

Доллар демонстрировал подорожание, а евро дешевел на утренних торгах. Курс доллара составил 94,18 рубля, курс евро – 99,29 рубля
Главные валюты торговались разнонаправленно на открытии утренних торгов Мосбиржи.
Так, американская валюта продемонстрировала планомерный рост, поднявшись на 5,25 копейки. Стоимость доллара составила 94,18 рубля.
Европейская валюта также дорожала: ее показатели – плюс 28,25 копейки. Цена на евро составляла 99,29 рубля.
Китайская валюта сохранила позиции уровня закрытия торгов накануне вечером – 12,8 рубля.
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