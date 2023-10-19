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Эрдоган: новое столетие станет «веком Турции»

Эрдоган: новое столетие станет «веком Турции»
Турция всегда протянет руку нуждающимся, где бы они ни находились. Поэтому новое столетие – станет «веком Турции».

Президент Турции по случаю столетия республики обратился у нации. В ходе обращения он выразил уверенность, что грядущее столетие станет «веком Турции».

«Республика, которую мы провозгласили 29 октября 1923 года, сегодня завершила свое первое столетие и отправляется в путь во второе, которое мы называем «столетием Турции»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Далее он отметил, что республика всегда протягивает руку нуждающимся. Это происходит и в Азии и на Кавказе, и в Палестине и в Туркестане.

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