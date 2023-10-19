Президент Турции провел встречу с послом Азербайджана

Глава Турции провел встречу с главой азербайджанского диппредставительства в Анкаре. Встреча состоялась по случаю празднования Турецкой Республикой столетнего юбилея.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с послом Азербайджанской Республики в Анкаре Рашадом Мамедовым.
«Сегодня посол Рашад Мамедов принял участие в приеме, состоявшемся в Президентском комплексе Турецкой Республики, и передал поздравление президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю 100-летия Республики»
– пресс-служба посольства Азербайджана.
Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему турецкому коллеге письмо по случаю празднования столетнего юбилея Турецкой Республики. В послании подчеркнуто, что на протяжении истории народы двух стран отличали братские отношения и взаимовыгодное сотрудничество
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