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Президент Турции провел встречу с послом Азербайджана

Президент Турции провел встречу с послом Азербайджана
Глава Турции провел встречу с главой азербайджанского диппредставительства в Анкаре. Встреча состоялась по случаю празднования Турецкой Республикой столетнего юбилея.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с послом Азербайджанской Республики в Анкаре Рашадом Мамедовым.

«Сегодня посол Рашад Мамедов принял участие в приеме, состоявшемся в Президентском комплексе Турецкой Республики, и передал поздравление президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю 100-летия Республики»

– пресс-служба посольства Азербайджана.

Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему турецкому коллеге письмо по случаю празднования столетнего юбилея Турецкой Республики. В послании подчеркнуто, что на протяжении истории народы двух стран отличали братские отношения и взаимовыгодное сотрудничество

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