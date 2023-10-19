Выросло число жертв аварии в Караганде

Поступила информация о том, то в результате взрыва на шахте в Караганде погибло 45 горняков. Поиски одного человека продолжаются.

Согласно последним данным в результате аварии на шахте в Караганде погибло 45 человек. Ранее сообщалось о 42 погибших.

Также говорится о том, что спасатели продолжают поиск одного горянка.

Напомним, что трагедия произошла 28 октября, когда на шахте произошел взрыв метано-воздушной смеси. В этот момент под землей находилось 252 рабочих. Прибывшим на место спасателям удалось эвакуировать двести человек.

После информации о случившемся на место прибыл президент страны. Он провел встречи с семьями погибших и пострадавших. Республиканский лидер заверил, что власти страны предпримут меры для обеспечения их всем необходимым.

В связи с трагедией в Казахстане воскресенье, 29 октября было объявлено днем траура.