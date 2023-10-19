Глава Минобороны Саудовской Аравии готовит визит в Вашингтон

Министр обороны саудовской Аравии принц Халид бен Салман завтра планирует посетить Белый дом – ожидается, что в ходе встреч с американскими чиновниками он обсудит эскалацию палестино-израильского конфликта и пути выхода из него.

Завтра, 30 октября, министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бен Салман полетит в Вашингтон, чтобы встретиться с чиновниками из администрации Байдена, пишет американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на свои источники, отмечая, что эта встреча готовилась уже давно.

Ожидается, что Салман встретится с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и несколькими сенаторами, пишет Октагон.

На минувшей неделе президент США Джо Байден созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохамедом бен Салманом, стороны обсудили ряд вопросов, в том числе усилия по предотвращению эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.

Напомним, Саудовская Аравия – одна из стран, которая осуждает нападение на мирных жителей Газы и нарушения при этом международного права.