Нетаньяху признал ошибочность своего обвинения израильских спецслужб

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился за свои слова об отсутствии данных о планировавшейся атаке на страну боевых подразделений ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в публикации на своей странице в социальной сети X о том, что был не прав, обвиняя израильские службы безопасности в том, что "ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС".

"Я был не прав. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛа, которые находятся на фронте и сражаются. Вместе мы победим"

- Биньямин Нетаньяху

Ранее израильский премьер на своей странице в этой соцсети категорически отверг утверждения, что его предупреждали о готовящейся атаке боевиков ХАМАС из сектора Газа. Сообщение появилось минувшей ночью, однако сегодня утром оно исчезло после того, как главу кабмина раскритиковали за такие высказывания, передает ТАСС.

"Именно такую оценку неоднократно представляли премьер-министру и кабинету министров все силы безопасности и разведывательное сообщество, в том числе до начала войны"

- оппозиция в Израиле