Турецкий народ празднует 100-летний юбилей республики

Турецкий народ сегодня отмечает главный праздник страны - День Республики. В нынешнем 2023 году это не просто праздник, а столетие провозглашения Республики.

25 октября 1923 года в Турции ушло в отставку действующее правительство, что привело к началу политического кризиса в стране, и турецкий лидер Мустафа Кемаль Ататюрк воспринял эту ситуацию как возможность для провозглашения Республики.

29 октября 1923 года Ататюрк сообщил своим союзникам во дворце "Чанкая" в Анкаре о своем намерении провозгласить республику. Вместе с Исметом Иноню он подготовил законопроект о внесении изменений в статьи Конституции 1921 года, который включал следующие пункты:

- Турецкое государство объявляется Республикой.

- Власть исполнительной власти возлагается на Кабинет министров.

- Президент избирается парламентом из числа депутатов на один срок и считается главой государства. При необходимости он может председательствовать в парламенте и кабинете министров.

В тот же день, 29 октября, Данный законопроект был представлен парламенту и после дебатов был одобрен всеми 158 участниками заседания. Провозглашение Республики было встречено аплодисментами и радостными возгласами "Да здравствует Республика!»

С этого момента лозунг "Суверенитет безоговорочно и безусловно принадлежит народу" стал основой государственного управления.

Затем прошли выборы президента новой Турецкой Республики, которым единогласно был избран Мустафа Кемаль Ататюрк. Эти события положили конец спорам о форме правления государства и изменениям в системе формирования правительства, где президент назначает премьер-министра.

Провозглашение Республики было торжественно отмечено турецким народом в ночь с 29 на 30 октября и 30 октября 1923 г.

Также было принято решение официально отмечать это событие 101 выстрелами из артиллерийских орудий и официальными мероприятиями, а дата 29 октября стала национальным праздником, который был утвержден Великим Национальным Собранием Турции 19 апреля 1925 года.

Сейчас в стране идет период восстановления экономики. Турция значительно выросла в экономическом, военном, социальном плане, став одним из самых влиятельных государств в регионе.

Страна готовится к следующим выборам, которые состоятся в 2023 году. Все будет зависеть от этих выборов. За свою столетнюю историю Турецкая Республика прошла разные этапы, прошла через различные трудности, и это говорит о большом опыте и мудрости ее руководства.

"Турция сегодня входит в пятерку лидеров G20 по темпам роста ВВП. Это – показатель усиления нашей страны"

- президент страны Реджеп Тайип Эрдоган

Современная Турция - один из растущих центров геополитического влияния, и нынешний 2023 год - год столетия создания Турецкой Республики - рубежный этап ее развития, который демонстрирует военное, экономическое, технологическое лидерство и притягательную массовую культуру не только в региональном, но и в глобальном масштабе.

Руководство и народ Турции поздравил президент братской Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, посвятив знаменательной дате публикацию в своих официальных аккаунтах в социальных сетях – он разместил фотографию с изображением флагов Азербайджана и Турции.

"Сегодня исполняется 100 лет со дня создания братской Турецкой Республики, которая играет особую роль в регионе и в мире. Поздравляем с 29 октября – Днем Республики и желаем дальнейшего развития и роста! Одна нация - два государства", - написал в своем поздравлении глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Поздравляем Турецкую Республику, с которой мы связаны фразой "Одна нация - два государства", являющейся основой нашего братства, дружбы и солидарности, мы чтим светлую память Мустафы Кемаля Ататюрка и его соратников"

- Джейхун Байрамов