Вестник Кавказа
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Иран может включиться в конфликт с Израилем

Иран может включиться в конфликт с Израилем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран заявил, что не гарантирует США невмешательства в палестино-израильский конфликт. По словам президента, американская сторона ведет двойную игру на Ближнем Востоке. 

Президент Ирана заявил, что не гарантирует того, что Тегеран останется в стороне от того, что происходит сейчас в Газе. Он пояснил, что это закономерный ответ американской стороне, которая на словах ратует за мир, а фактически поддерживает сионистов. 

«Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться [в палестино-израильский конфликт], но в то же время обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию [Израилю]. В такой ситуации мы считаем это требование недействительным»

– Эбрахим Раиси

Также он выразил уверенность, что Вашингтон не сможет достичь своих целей на Ближнем Востоке. 
 

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