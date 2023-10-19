Иран может включиться в конфликт с Израилем

Тегеран заявил, что не гарантирует США невмешательства в палестино-израильский конфликт. По словам президента, американская сторона ведет двойную игру на Ближнем Востоке.

Президент Ирана заявил, что не гарантирует того, что Тегеран останется в стороне от того, что происходит сейчас в Газе. Он пояснил, что это закономерный ответ американской стороне, которая на словах ратует за мир, а фактически поддерживает сионистов.

«Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться [в палестино-израильский конфликт], но в то же время обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию [Израилю]. В такой ситуации мы считаем это требование недействительным»

– Эбрахим Раиси

Также он выразил уверенность, что Вашингтон не сможет достичь своих целей на Ближнем Востоке.

