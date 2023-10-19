Чечня поддержит палестинские семьи

Чечня направит гуманитарные грузы для помощи пострадавшим в результате эскалации конфликта с Израилем семьям Палестины. Также муфтий республики отметил, что верующие Чечни каждый день молятся об облегчении участи всех мирных жителей Палестины.

Власти Чечни направят гуманитарную помощь для тысяч палестинских семей.

«По инициативе руководителя РОФ… сейчас ведется работа по оказанию помощи 20 тыс. палестинским семьям»

– муфтий республики Салах-Хаджи Межиев.

Кроме того, он отметил, что паломники, совершающие сейчас хадж, молятся об облегчении мирных жителей Палестины, также молитвы проводятся и в республиканских мечетях.