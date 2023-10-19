ХАМАС назвал условия освобождения заложников

Израильские заложники будут освобождены радикалами ХАМАС в обмен на палестинских заключенных. Заявление прозвучало в ответ на очередной виток эскалации конфликта в секторе Газа.

Палестинские радикалы ХАМАС распространили заявление, согласно которому израильские заложники будут обменяны на палестинских заключенных.

Заявление прозвучало на фоне усиления атак израильскими военными сектора Газа. Также в Израиле заявили, что наземная операция в палестинском анклаве будет проведена. По словам представителя властей страны, эта операция продиктована интересами государственной безопасности.