Вестник Кавказа
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ХАМАС назвал условия освобождения заложников

ХАМАС назвал условия освобождения заложников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильские заложники будут освобождены радикалами ХАМАС в обмен на палестинских заключенных. Заявление прозвучало в ответ на очередной виток эскалации конфликта в секторе Газа.

Палестинские радикалы ХАМАС распространили заявление, согласно которому израильские заложники будут обменяны на палестинских заключенных.

Заявление прозвучало на фоне усиления атак израильскими военными сектора Газа. Также в Израиле заявили, что наземная операция в палестинском анклаве будет проведена. По словам представителя властей страны, эта операция продиктована интересами государственной безопасности.

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