Саудовская Аравия обратилась к Израилю

Официальный Эр-Рияд предостерег руководство еврейского государства от наземной операции в Газе. Власти королевства мотивировали это тем, что дальнейшая эскалация приведет к гибели мирных жителей, а также дестабилизирует регион, что негативно скажется на мировой безопасности в целом.

Власти королевства предостерегли еврейское государство от проведения операции на земле в палестинском анклаве. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД королевства. Уточняется, что данное требование связано с тем, что дальнейшая эскалация противостояния несет угрозу мирному населению Газы.

«Саудовская Аравия осуждает любые наземные операции, проводимые Израилем в секторе Газа, поскольку они угрожают жизни мирных палестинских граждан, подвергая их еще большим опасностям и создавая бесчеловечные условия»

– МИД Саудовской Аравии

Далее в заявлении содержится предупреждение о том, что нарушение международных прав повлечет за собой ответ, который скажется на стабильности как на Ближнем Востоке, так и в целом на мировой безопасности.