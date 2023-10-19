Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана со 100-летием Турецкой Республики

Президент Азербайджана поздравил президента Турции со 100-летием со дня образования республики. В послании особо подчеркнуто, что на протяжении совместной истории народы Азербайджана и Турции выстраивали отношения на основе дружбы и взаимного уважения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю 100-летия Турецкой Республики.

В письме подчеркивается, что сегодня народы двух страны по-прежнему рядом друг друга, как это и было на протяжении истории.

Также Ильхам Алиев отмечает, что Турция, добившаяся независимости ценой жизни и крови шехидов в сложной и противоречивой международной ситуации, спустя столетие является могущественным государством.

«Темпы развития за последние двадцать лет братской Турции, являющейся наследием Ататюрка, ее грандиозные достижения во всех сферах - от ведущей в мировом масштабе армии до высоких технологий и инноваций, завоеванное ею доверие на международной арене и ее высокий авторитет являются результатом Вашей непоколебимой воли, неустанной деятельности и решительно претворяемой Вами в жизнь мудрой политики»

– Ильхам Алиев

Также глава республики подчеркивает, что залогом гармоничного развития Турции является народная поддержка президента республики.

«Однозначная поддержка Вашим народом стратегического курса развития, который Вы настойчиво проводите, его бесконечные вера и доверие к Вам являются важнейшими факторами, которые обеспечат будущие успехи и достижения Турции»

– Ильхам Алиев

В заключение глава азербайджанского государства отметил, что нынешний курс Баку в полной мере отвечает завету общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева – «одна нация, два государства».

«С гордостью хочу отметить, что, как доказательство этой философии, Азербайджан и Турция в настоящее время являются самыми близкими друг другу странами и союзниками в мировом масштабе»

– Ильхам Алиев