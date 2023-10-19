Воздушное сообщение соединит Татарстан и Грузию

Российский перевозчик откроет авиасообщение между Казанью и грузинскими городами. Полеты будут производиться с середины ноября, частота составит два раза в неделю.

Отечественный авиаперевозчик Red Wings объявил о скором начале полетов из Казани в Кутаиси и Тбилиси, пишет пресс-служба компании.

Полеты из столицы Татарстана в столицу Грузии будут совершаться в среду и пятницу. Самолет из Казани отправится в 09:55, а прибудет – в 13:00. Обратный рейс будет производиться в 13:50 из Тбилиси, самолет приземлится в 15:45. В обоих случаях время – местное.

Что касается рейса Казань-Кутаиси, то полеты начнутся с 3 декабря. Частота – тоже 2 раза в неделю (вторник и воскресенье). Самолет покинет воздушную гавань Казани в 14:40, а приземлится – в 18:45. Из Кутаиси самолет отправится в 10:40, а в Казань прибудет в 13:00.