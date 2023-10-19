Эрдоган: Израиль должен выйти из "состояния безумия"

Турецкий президент призвал Израиль выйти из "состояния безумия". Он пригласил всех принять участие в митинге в поддержку Палестины в Стамбуле.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети Х призвал Израиль прекратить атаки на сектор Газа.

Он заявил, что ракетные удары по Газе усугубляют гуманитарный кризис и убивают женщин, детей и других мирных жителей. Глава государства добавил, что Израиль должен выйти из "состояния безумия".

Эрдоган также пригласил всех на митинг в поддержку Палестины, который пройдет в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

"Мы усилим наши призывы и громко заявим, что мы вместе с палестинским народом выступаем против израильского гнета"

- Реджеп Тайип Эрдоган

В ЦАХАЛ ранее заявили, что ночью были нанесены удары по 150 целям на севере сектора Газа.