Взрыв на шахте в Казахстане унес жизни десятков человек

На шахте в Карагандинской области, внутри которой находились 252 человека, прогремел взрыв. Жертвами этой трагедии стали десятки человек. На месте происшествия ведутся поиски.

Авария произошла на шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане. По предварительным данным, внутри произошел взрыв газометана.

Как сообщает пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау", в момент трагедии в шахте находилось 252 человека, 208 из которых удалось вывести на поверхность. При этом 18 спасенным шахтерам понадобилась помощь врачей.

Отмечается, что жертвами аварии в Карагандинской области стал 21 человек. На месте происшествия ведутся спасательные работы, создан оперативный штаб для выяснения обстоятельств произошедшего, пишет пресс-служба Акорды.

Кроме того, президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал от кабинета министров РК прекратить сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау". В августе на шахте компании вспыхнул пожар, жертвами которого стали пятеро человек.