МИД Турции: конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в большую войну

Если стороны палестино-израильского конфликта не откажутся от насилия, то весь мир будет затянут в его спираль, которая с каждым разом будет становиться все больше, завил глава МИД Турции.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на совместной пресс-конференции после его встречи с датским коллегой Ларсом Расмуссеном в Анкаре.

"Все человечество находится на перепутье в Газе. Либо начнется большая война, которая охватит весь мир, либо наступит великий мир. Турция отдает предпочтение миру"

- Хакан Фидан

Глава МИД Турции напомнил, что с 7 октября поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, а также посетил многие страны региона и вел телефонные переговоры, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Сообщив о том, что после начала израильско-палестинского конфликта было проведено множество телефонных переговоров, Фидан высказал свое мнение, сформировавшееся в результате этих бесед, заявив: если стороны не откажутся от насилия, то весь мир будет затянут в его спираль, которая с каждым разом будет становиться все больше. Турция предложила всем сторонам проблемы руководствоваться здравым смыслом, - добавил министр.