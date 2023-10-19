Отдел полиции сформирован в Ханкенди

В городе Ханкенди в Карабахском экономическом районе Азербайджана появился собственный отдел полиции, рассказал глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов.
Министр также сообщил о назначении временных комендантов на некоторые территории Карабахского экономического района.
По его словам, временные коменданты назначены:
- в Ходжалы,
- в Тертер,
- в Ханкенди.
Эйвазов также заверил, что сделано все необходимое для того, что на деоккупированных территориях царили безопасность и порядок. Он подчеркнул, что правоохранители охраняют все здания и объекты инфраструктуры.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что азербайджанские врачи впервые после освобождения города провели в Ханкенди операцию. Они спасли жизнь полицейского, у которого начался аппендицит. Операция прошла успешно, страж порядка уже выписан из больницы.