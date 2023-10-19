Вестник Кавказа
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Отдел полиции сформирован в Ханкенди

Отдел полиции сформирован в Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МВД Азербайджана рассказал о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности в Карабахском экономическом районе. По словам министра, в том числе в Ханкенди создан отдел полиции.

В городе Ханкенди в Карабахском экономическом районе Азербайджана появился собственный отдел полиции, рассказал глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов.

Министр также сообщил о назначении временных комендантов на некоторые территории Карабахского экономического района.

По его словам, временные коменданты назначены:

  • в Ходжалы,
  • в Тертер,
  • в Ханкенди.

Эйвазов также заверил, что сделано все необходимое для того, что на деоккупированных территориях царили безопасность и порядок. Он подчеркнул, что правоохранители охраняют все здания и объекты инфраструктуры.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что азербайджанские врачи впервые после освобождения города провели в Ханкенди операцию. Они спасли жизнь полицейского, у которого начался аппендицит. Операция прошла успешно, страж порядка уже выписан из больницы.

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