Банк России допустил еще одно повышение ключевой ставки до конца года

В Центробанке заявили, что до конца года ключевая ставка может повыситься еще раз. При этом рассматривается как повышение ставки, так и ее сохранение.

Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина допустила еще одно повышение ключевой ставки до конца текущего года.

При этом она заявила, что регулятор рассматривает как повышение ставки, так и сохранение текущих пунктов. В этом году совет директоров проведет еще одно заседание.

"Что касается этого года - мы дали прогноз ключевой ставки до конца этого года... У нас осталось одно заседание по ключевой ставке. Оно предполагает как возможность сохранения ставки, так и возможность ее повышения"

- Эльвира Набиуллина

Повышение ключевой ставки

Центробанк России сегодня объявил о повышении ключевой ставки до 15% годовых. Это максимум с начала мая 2022 года. Последний раз регулятор повышал ставку в сентябре текущего года.