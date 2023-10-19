Иранский министр: мост через Араз укрепит связь Азербайджана и Ирана

Новый мост, который будет возведен через реку Араз и соединит Азербайджан и Иран, имеет важное значение для формирования торговых отношений двух стран. Такое заявление сделал глава Министерства дорог и городского развития ИРИ Мехрдад Базрпаш в интервью журналистам.
Он сказал, что новый маршрут положительно скажется на торговых связях Азербайджанской Республики и Ирана.
Чиновник подчеркнул, что в рамках этого проекта планируется возведение не только автомобильной магистрали, но и железнодорожного полотна. Железнодорожный маршрут будет идти от Агбенда по территории Исламской Республики до азербайджанского Джульфа.
Озвучивая сроки реализации этого проекта, министр сказал, что мост будет построен в течение года. На нем будут установлены таможенные посты и возведен терминал.
Новая дорога позволит расширить возможности грузовых перевозок между Ираном и Азербайджаном.