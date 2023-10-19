Иранский министр: мост через Араз укрепит связь Азербайджана и Ирана

Иранский министр дорог Мехрдад Базрпаш заявил, что мост через реку Араз важен для развития отношений Азербайджана и Ирана. Он укрепит связь между двумя странами.

Новый мост, который будет возведен через реку Араз и соединит Азербайджан и Иран, имеет важное значение для формирования торговых отношений двух стран. Такое заявление сделал глава Министерства дорог и городского развития ИРИ Мехрдад Базрпаш в интервью журналистам.

Он сказал, что новый маршрут положительно скажется на торговых связях Азербайджанской Республики и Ирана.

Чиновник подчеркнул, что в рамках этого проекта планируется возведение не только автомобильной магистрали, но и железнодорожного полотна. Железнодорожный маршрут будет идти от Агбенда по территории Исламской Республики до азербайджанского Джульфа.

Озвучивая сроки реализации этого проекта, министр сказал, что мост будет построен в течение года. На нем будут установлены таможенные посты и возведен терминал.

Новая дорога позволит расширить возможности грузовых перевозок между Ираном и Азербайджаном.