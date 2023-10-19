Вестник Кавказа
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Названо условие наземной операции Израиля в Газе

Названо условие наземной операции Израиля в Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Только заручившись защитой американских ПВО армия обороны Израиля перейдет к наземной операции в секторе Газа. Власти Еврейского государства пытаются обезопасить страну от реакции «Хезболлы» и Тегерана.  

Власти еврейского государства дадут старт наземной операции в секторе Газа не ранее, чем получат американские комплексы ПВО.

Руководство Израиля опасается, что активная операция на земле в палестинском анклаве вызовет недовольство ливанской «Хезболлы» и Тегерана.

Также Израиль пытается выиграть время для освобождения заложников, захваченных ХАМАС и перекрыть источники поставок вооружений в анклав.

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Раскрыты обстоятельства наземной операции в секторе Газа
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Раскрыты обстоятельства наземной операции в секторе Газа

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