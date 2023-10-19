Иран и Турция готовы помочь в деле освобождения израильских заложников

Власти Турции, Ирана и Катара заявили о готовности оказать помощь в переговорном процессе Израиля и ХАМАС, направленном на освобождение заложников. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Ирана.

Глава МИД Ирана заявил, что власти страны совместно с коллегами из Турции и Катара готовы всеми силами помогать переговорному процессу по освобождению пленников, захваченных ХАМАС в результате атаки на еврейское государство в начале октября.

«Лидеры ХАМАС заявили, что готовы освободить гражданских заложников, и Иран, Турция и Катар намерены участвовать в решении этой важной гуманитарной проблемы»

– Хосейн Амир Абдоллхиян

Ранее сообщалось о том, что армия обороны еврейского государств откладывает наземную операцию в секторе Газа для того, чтобы выиграть время и освободить заложников.